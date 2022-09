Jennifer Lopez & Ben zwei Monate nach der Hochzeit: Ihre Ehe steht bereits vor dem Aus

Sie gönnt Ben keine Pause

Ein Zustand, der sich schon während der Hochzeitsfeierlichkeiten zeigte, der Schauspieler soll laut Promi-Gästen extrem bedrückt gewirkt haben. Er ergriff sogar vorzeitig die Flucht! Während alle anderen am Tag nach der Zeremonie beim gemütlichen Barbecue zusammensaßen, wurde Ben bereits auf dem Weg Richtung Flughafen erwischt. Und die Schnappschüsse zeigen auch deutlich, in welchem Zustand: Denn der Dreifach-Dad sah völlig fertig aus, schien auf dem Rücksitz zusammenzubrechen! Ob er zu heftig gefeiert hatte? Nein! Wie Freunde verrieten, lag es nicht am Schampus, von dem er als trockener Alkoholiker vorbildlich die Finger ließ. Vielmehr schlug Ben der Wedding-Wahnsinn seiner Angebeteten aufs Gemüt. Denn Perfektionistin Jennifer hatte auf einem dreitägigen Party-Marathon bestanden, sogar ein Kamerateam einbestellt, um die Feierlichkeiten für ihre geplante Netflix-Show festzuhalten. Und als hätte dieses ganze Theater dem privat eher scheuen Ben nicht schon genug zugesetzt, musste er auch noch ein Familien-Drama erleben: Nur wenige Stunden vor dem Fest kam seine Mutter Christine Anne Boldt nach einem unglücklichen Sturz ins Krankenhaus! Auch Bruder Casey und Vater Timothy blieben dem Fest fern, obwohl sie eingeladen waren. Für Ben ein Schlag ins Gesicht, der ihm komplett die Laune verhagelte …

Doch anstatt sich in den Flitterwochen endlich von Stress und Strapazen zu erholen und mit seiner Liebsten am Pool die Seele baumeln zu lassen, jettete das Promi-Paar an den trubeligen Comer See in Italien: Klar, zum Dinner mit den Clooneys – und für ausgedehnte Shopping-Trips in den engen, von Touristen überfüllten Gassen von Como und der proppevollen Mode-Metropole Mailand! Umringt von Menschen, die aufgeregt die Handys zückten, hetzten Bennifer von einem Laden in den nächsten. Ein Albtraum! Bens Gesicht sprach dabei Bände – der 50-Jährige sah um Jahre gealtert aus, zündete sich eine Zigarette nach der anderen an. Muss man sich Sorgen machen? Ja! Ein Freund berichtet über Bens Zustand beim Paris-Trip nach der Blitz-Hochzeit in Las Vegas: "Seine Nerven lagen völlig blank. Er war kurz vor einem Zusammenbruch, weil ihm der ganze Trubel zu viel ist. Er hat sogar geweint!" Klingt nach höchster Ehe-Explosionsgefahr …

