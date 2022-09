Jennifer Matthias: Krebs-Drama um ihren Mann Achim Thiesen

Vor zwei Jahren bekam Jennifer Matthias Mann Achim Thiesen die Diagnose Krebs. Bei ihm wurde ein Hirntumor entdeckt. "Ich habe vor zwei Jahren eine Kopfoperation gehabt, wo auch alles zurückkommen kann. Was ich ja auch alles erlebt habe", erklärt er bei "Goodbye Deutschland". Was er damit meint? Er hat damals seine Schwester und seine Frau an der Krankheit verloren. "Meine Mutter auch - und das war alles in ziemlich kurzen Abständen. Man selber weiß nie, ob das wiederkommt und im Gespräch war es so, es kann wiederkommen. Und wenn es wiederkommen kann, was hab ich davon, wenn man nicht ordentlich gelebt hat", so der Auswanderer weiter.