Jenny Elvers: Die Trennung von Marc lässt sie nicht los

Wie Jenny nämlich nun auf der "Fashion Week" offenbart, vergeht kaum eine Veranstaltung, die sie besucht, auf der sie nicht eine Ex-Flamme von Marc Terenzi trifft! So berichtet sie gegenüber "RTL"-"Exclusiv": "Mir war das auch bewusst, dass wenn ich jetzt hier auf die Fashion Week gehe, dass ich der einen oder anderen Ex von Marc begegne. Das bleibt irgendwie auf keiner Veranstaltung aus." Oh je! Klingt ganz danach, als ob Jenny nach der Trennung einfach keinen finalen Schlussstrich mit ihrem Ex ziehen kann! Den Kopf in den Sand stecken kommt für Jenny dadurch allerdings nicht in Frage! Ganz im Gegenteil sogar! So zeigt sich die Powerfrau -trotz Trennungsdrama von Marc- so selbstbewusst wie eh und je!