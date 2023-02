Jenny Elvers: Finanz-Dilema!

Für Jenny Elvers stehen alle Zeichen auf Neuanfang! Die 50-Jährige will nach Mallorca auswandern und dort "tun und lassen", was sie will. Doch die Rechnung hat sie ohne ihren Sohn Paul gemacht. Der Immobilienmakler verwaltet die Finanzen seiner Mutter und legt sein Veto ein. Der Grund: Jenny kann nicht mit Geld umgehen!