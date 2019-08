Jenny Elvers: So hübsch ist ihr Sohn Paul heute!

Geburtsdatum: 9. März 2001

Sternzeichen: Fische

Augenfarbe: Grün

Haarfarbe: Braun

Eltern: Jenny Elvers und Paul Jolig

Markante Wangenknochen, große Statur, kurzes dunkles Haar und grüne Augen, der Mann an Seite ist kein neues Gesicht und doch ist er nicht ihr Lebensgefährte. Statt mit ihrem zwölf Jahre jüngeren Model-Freund Simon Lorinser zeigt sich Jenny Elvers auf dem Roten Teppich regelmäßig an der Seite ihres inzwischen volljährigen Sohnes Paul. Doch auch der beweist heute Model-Qualitäten. Während die Pausbäckchen längst den Bartstoppeln gewichen sind, überragt Paul die immerhin 1,75 Meter große Moderatorin um ganze zehn Zentimeter. Kaum zu glauben, wie stark sich der Spross von Jenny Elvers und Alex Jolig in den letzten Jahren verändert hat. Auf überrascht das Nachwuchs-Model mit ersten Hochglanzfotos, die sich sehen lassen können. Paul ist endgültig aus dem Schatten seiner berühmten Eltern getreten und wagt seinen ersten Anlauf als Model.

Paul Elvers: Seine Model-Karriere

Früh übt sich ja bekanntlich am besten, so auch bei Paul! Bereits mit süßen 16 Jahren sammelte der Nachwuchs von Elvers und Jolig erste Modelerfahrung. Seit 2016 steht Paul Elvers bei der Agentur MGM Models in Hamburg unter Vertrag. Als Sohn zweier deutschlandweit bekannter Elternteile, hat Paul Elvers schon früh gelernt im Blitzlichtgewitter zu stehen. Doch dem „Stern“ verrät das Nachwuchsmodel 2019: „Beim Casting hilft kein bekannter Nachname“.

Derzeit lebt Paul gemeinsam mit seiner Mutter Jenny Elvers in der Lüneburger Heide. Doch wie Jenny 2019 verriet, stehen Umzugspläne in die quirlige Hauptstadt im Raum. Da Berlin schon seit jeher als Model-Mekka gilt, würde ein Umzug der Karriere des männlichen Nachwuchsmodels sicherlich zu Gunsten kommen.

Doch vorerst muss Paul Elvers noch sein Abitur machen, denn die Schulpflicht hält seine berühmte Mutter für sehr wichtig. Gegenüber „Bild“ äußerte Jenny im Mai 2019: „Paul hat gerade seinen ersten Model-Vertrag unterschrieben. Aber die Schule geht immer vor. Sein Abitur wird erst gemacht!“ Doch auch der mittlerweile volljährige Paul pflegt trotz seiner Begeisterung für das Modeln, ein ausgeprägtes Interesse an anderen beruflichen Laufbahnen. So verrät der 18-jährige dem „Stern“ 2019: „Das Modeln macht mir unheimlich viel Spaß, vor allem das Reisen find ich spannend. Langfristig kann ich mir so einiges vorstellen: vor, aber auch hinter der Kamera, zum Beispiel im Bereich Marketing und Management“.

Und wenn er grad nicht modelt, dann verbringt Paul am liebsten Zeit mit seinen Freunden oder beim Sport. Nur mit der Liebe hat es leider noch nicht geklappt. Die Frauenwelt kann sich freuen, der gutaussehende Elvers-Spross ist noch immer als Single unterwegs und verrät auf Instagram: „Ich habe keinen speziellen Typ“.

Die glückliche Patchwork-Familie „Elvers-Jolig“

Die bekannte -Moderatorin und der „Big-Brother“-Insasse Alex Jolig lernten sich im Jahr 2000 kennen und lieben. Mach einem kurzen Intermezzo folgte im März 2001 die Geburt des gemeinsamen Sohnes Paul. Bis heute verstehen sich die Eltern trotz ihrer Trennung und neuer Lebenspartner blendend. Erst im Mai 2019 verbrachte die prominente Patchwork-Familie einen gemeinsamen Urlaub auf den Kanarischen Inseln. Auf Instagram strahlt Paul Elvers gemeinsam mit seinen Eltern sowie Britt Jolig, der neuen Frau an der Seite seines leiblichen Vaters, in die Kamera.

Dem „Stern“ verrät der Elvers-Jolig-Spross, dass er sich mit allen Beteiligten gut verstehe. So erklärt er die ungewöhnliche Familien-Konstellation im Mai 2019 in einem Interview: „Ich treffe mich regelmäßig mit meinem Ziehvater, verbringe aber auch häufig Zeit mit meinem leiblichen Vater. Meine Mama versteht sich mit beiden, wir kommen alle gut klar.“ Nachdem das Patchwork-Gespann in der Vergangenheit einige Hindernisse zu überwinden hatte, scheint die Welt heute endlich wieder heil.

Jenny Elvers: Ihr Sohn trinkt keinen Alkohol!

Bereits mit elf Jahren musste der kleine Paul eine schwere Last tragen. Nachdem seine Mutter Jenny Elvers im September 2012 sichtlich verwirrt und angetrunken in der „NDR“-Vorabendtalkshow „DAS!“ auftrat, wurde die damals 47-jährige TV-Moderatorin in die Betty-Ford-Klinik in Bad Brückenau eingewiesen. Auch die Beziehung zwischen Jenny Elvers und ihrem Lebensgefährten Goetz Elbertzhagen, der für Paul jahrelang eine Art Vaterfigur war, geht zu Bruch.

2012 sind Jenny Elvers, ihr Ehemann Goetz Elbertzhagen und Sohn Paul noch eine glückliche Familie Foto: Wenn

Mit gerade einmal elf Jahren muss der Sohn von Jenny Elvers von heut auf morgen erwachsen werden. In der schwersten Zeit seines Lebens ist Paul eine wahre Stütze für seine kranke Mutter. Der „Gala“ verrät die heute geheilte Moderatorin: „Paul war mein Grund, mein Ziel, da rauszukommen. Es gab eine Zeit in unserem Leben, da haben sich unsere Rollen verschoben. Da war er mein Beschützer. Ich habe ihm das Leben geschenkt, er hat mir mein Leben gerettet.“ Trotz seiner neu gewonnenen Volljährigkeit trinkt Paul selber nur selten Alkohol, da er die Wirkung nicht mag. Doch er verrät, dass nicht nur die Alkoholsucht seiner Mutter, sondern auch seine Freunde, die überwiegend Sportler und Muslime sind, der Grund für seine strikte Haltung gegenüber Alkohol sind.

Paul Elvers: Rührende Liebesbotschaft an seine Mama Jenny

Die schweren Zeiten, die hinter Jenny Elvers und Paul liegen, haben Mutter und Sohn erst Recht zusammengeschweißt. Während andere gleichaltrige Teenager total genervt von ihren Eltern sind, äußerte Paul im Januar 2019 stolz gegenüber „VIP“: Ich kenne niemanden in meinem Alter, der so ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hat.“ Zum Geburtstag seiner Mama im Mai 2019 präsentiert er seinen knapp 17.000 Followern stolz ein Mutter-Sohn-Bild mit der rührenden Liebesbotschaft: „Alles Gute zum Geburtstag Mama…du bist die beste Mutter die man sich vorstellen kann und die stärkste Frau die ich kenne. Bleib genauso wie du bist, denn so bist du perfekt“. Kein Wunder also, dass kein Mann in Jenny Elvers Leben ihrem Sohn auch nur annährend das Wasser reichen kann.

