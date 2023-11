Jenny Elvers: Nach dem Alkoholrückfall! Wer fängt sie jetzt auf?

Jenny habe nicht gewollt, dass ihr Sohn Paul sie in diesem elenden Zustand sehe. Deshalb war sie mit dem Auto auf dem Weg von Hamburg zu ihrem Arzt nach Berlin, als sie die Polizei stoppte. Aber der Alkohol-Rückfall hat eine Vorgeschichte: "Ich leide seit über zehn Jahren an Depressionen, darum habe ich ja auch damals angefangen zu trinken und mich mit Alkohol zu betäuben." Und trotz Medikamenten gebe es immer noch depressive Phasen. Die Krankheit liegt in der Familie. Ihrer Großmutter war manisch-depressiv, beging Selbstmord.

Wer ist jetzt ihre Stütze? Für ihren Sohn Paul ist diese Aufgabe zu groß. Auch mit den Männern hatte Jenny bisher kein Glück, ist derzeit Single – aber ein Stehaufmännchen. Sie muss und wird es allein schaffen!