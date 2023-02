Jenny Elvers: Zurück zum Ex

Für die VOX-Show "Goodbye Deutschland" ließ Jenny sich bei der Wohnungssuche begleiten. Alex’ Ehefrau Britt (zufällig Immobilienmaklerin!) hatte dann auch schon gleich das passende Objekt für Jenny im Auge: eine 165-Quadratmeter-Wohnung mit Dachterrasse, stylisch eingerichtet in bester Lage von Palma. Der stolze Preis: 1,4 Mio. Euro! Für Sohn Paul viel zu teuer: "Zum Mieten ja, aber Kaufen würde ich nicht", so der Rat an seine Mutter, die davon träumt, dass der Sprössling (ebenfalls in der Immobilienbranche tätig) mitkommt auf die Insel.

Doch der Preis schreckte auch sie ab: "Da müsste ich schon schauen, wie ich das finanziert bekomme…". Womit sie allerdings kein Problem zu haben scheint: die Nähe zum Ex und dessen neuer Frau. Da herrscht offenbar pure Harmonie! Britt schwärmt sogar von Jenny: "Würde es Alex nicht geben und wir hätten uns kennengelernt, wären wir beste Freundinnen." Klingt nach perfektem Patchwork-Glück, aber vielleicht auch nur so lange, bis man sich zu nah auf die Pelle rückt…

