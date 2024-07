Jenny Frankhauser: Baby Nummer 3? Sie wünscht sich eine kleine Tochter!

Jenny Frankhauser (31) genießt ihr Mutterglück in vollen Zügen. Ihre Söhne Damian und Milan halten sie ordentlich auf Trab, doch genau das bereitet der Partnerin von Steffen König so viel Freude. Viele Follower fragen sich natürlich, ob die Familienplanung bereits abgeschlossen ist oder ob das Paar sich vorstellen könnte, noch ein Baby zu bekommen. Am Montag beantwortet Jenny ihnen diese Frage ganz deutlich ...