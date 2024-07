Jenny Frankhauser: Beauty-Eingriff! "Ich bin alt genug, ich weiß, was ich tue"

Jenny Frankhauser (31) gibt auf Instagram immer wieder authentische Einblicke in ihr Leben als frischgebackene Zweifach-Mama. Nicht nur nimmt sie ihre Fans in ihren Mami-Alltag mit ihren zwei kleinen Jungs Damian (1) und Baby Milan mit, sie zeigt sich auch in den wohl privatesten Momenten. So ging es für die Schwester von Daniela Katzenberger (37) jetzt ganz unverblümt zum Beauty-Doc. Jenny ließ sich seit 2 Jahren erstmals wieder die Lippen aufspritzen.