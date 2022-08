Jenny Frankhauser: Bittere Beichte vor der Geburt!

Jenny bekommt keine Luft mehr

Während einer Instagram-Fragerunde verrät Jenny, dass sie unter einigen Beschwerden leidet. "Ich bin heute Morgen ganz romantisch mit einem extremen Wadenkrampf geweckt worden. Luft bekomme ich schon seit Anfang der Schwangerschaft nicht mehr. Ich rolle mich so durch die Gegend und schnaufe wie ein Walross", klagt sie.

Allgemein sei die Schwangerschaft bisher eh nicht so verlaufen, wie Jenny sie sich vorgestellt hat. "Einerseits dachte ich, es ist etwas 'schöner' und man beschäftigt sich irgendwie mehr damit. Der ganze Stress um uns herum hat gefühlt fast unsere ganze Aufmerksamkeit bekommen", erklärt sie und bezieht sich damit auf die Renovierung ihres neuen Hauses. "Andererseits habe ich mir eine Schwangerschaft auch immer viel schlimmer vorgestellt, was die Schmerzen und Beschwerden angeht." Mithelfen kann die Influencerin also immer noch. Und Sorgen müssen ihre Fans sich nicht machen! "Ich kann mich wirklich nicht beklagen", so Jenny. "Bis auf ein paar kleine Wehwehchen ist alles in Ordnung."

Jenny wünscht sich einen Kaiserschnitt. Hier ist alles, was du darüber wissen musst: