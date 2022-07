Jenny Frankhauser: Bittere Tränen! Sie ist total fertig

Bei Instagram teilt sie ihr Leid mit ihren Fans. "Habe gerade Dehnungsstreifen entdeckt. FML", schreibt sie traurig. Und es kommt für sie noch schlimmer. "Ok... einfach komplett geheult eben. Jetzt fangen auch meine Brüste an zu reißen. Ich öle seit Tag 1 übertrieben ein morgens und abends. Hat wohl nichts gebracht", so die Schwester von Daniela Katzenberger weiter.

Doch die Fans der Beauty geben ihrem Star Mut. Sie bauen sie auf und ermuntern sie, nicht traurig darüber zu sein. Sie trage schließlich ein neues Leben unterm Herzen. Nach zahlreichen Kommentaren sieht die Welt von Jenny auch schon wieder rosiger aus. "Ihr habt soooo recht!! Ist wohl einfach der "erste Schock" gewesen oder so. Danke für so viele liebe Nachrichten dazu", so Jenny in ihrer Story.

Und wenn sie ihr Kind in den Armen hält, hat sie die Streifen hoffentlich längst vergessen...

