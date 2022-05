Jenny Frankhauser: Die Nerven liegen blank! Jetzt kann ihr nur noch Steffen helfen

Jennys Nerven liegen blank

Auf Instagram vertraut eine Dame sich Jenny an. "Wie kann man nur so schön aussehen?", will sie wissen. "Ich bin in der 16. Schwangerschaftswoche und bin viel zu müde zum Herrichten." Und Jennys Antwort dürfte viele User überraschen! "Ich bin auch soooo unfassbar müde! Es deprimiert mich richtig, dass ich nicht viel am Tag schaffe. Ich, die IMMER etwas zu tun hat. Sehr schwer für mich und ganz ehrlich, es zieht mich total runter", gesteht sie geknickt.

"Aber man darf nicht so streng sein und sich immer vor Augen halten: Der Körper ist gerade dabei, einen Menschen zu erschaffen! Und das ist krass", fügt Jenny hinzu. Deshalb sei es völlig in Ordnung, müde und auch mal faul zu sein. "Du darfst dich gehen lassen und auch den Haushalt liegen lassen! Alles völlig ok! Sei liebevoll zu deinem Körper und dankbar für das, was er gerade leistet!"

Schön, dass Jenny sich in solchen Momentan auf ihren Steffen verlassen kann...

