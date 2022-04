Jenny Frankhauser: Große Sorge um ihr Baby! Ihre Nerven liegen blank

Jenny spricht über ihre Ängste

"Zuerst die Angst: Sieht man einen Herzschlag? Und dann die Freude über das, was man sieht. Könnte jedes Mal weinen. Ich würde einfach so gerne sehen, wie mein Baby aussieht und es endlich irgendwie kennenlernen", erzählt Jenny den Fans in ihrer Instagram-Story. "Bei jedem Frauenarzttermin habe ich totale Gefühlsausbrüche. Eine richtige Achterbahn. Das ist so krass, hätte mir das nie so vorgestellt. Die ersten Minuten sind so schlimm. Hätte nie gedacht, dass ich das so empfinde. Ich liege voller Angst da und warte einfach nur darauf, einen Herzschlag zu sehen oder zu hören. Ich höre auch gar nichts anderes mehr, auch nicht das, was der Arzt sagt oder so. Bin dann nur noch darauf konzentriert."

Zum Glück nimmt der Arzt ihr immer recht schnell die Angst und bestätigt, dass das Herz des Babys schlägt. "Ich glaube, er merkt meine Angst. Sobald ich den Herzschlag sehe oder höre, bin ich total entspannt und wieder aufnahmefähig und kann mich freuen", so Jenny.

