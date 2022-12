Jenny Frankhauser: Ehrliches Body-Update nach der Geburt

Jenny postet eine Collage in ihre Instagram-Story, in der ein Vorher-Nachher-Foto von einer anderen Influencerin und darunter ein Vorher-Nachher-Bild von Jenny selbst zu sehen ist. Dazu schreibt sie: "Wie andere eine Woche nach der Geburt aussehen... und ich halt... irgendwas ist bei mir nicht richtig". Doch danach führt sie den Gedanken weiter aus und findet es scheinbar ganz normal, nicht sofort ihren alten Körper zurück zu haben: "Ich denke, dass die Norm eher ein bisschen länger braucht als eine Woche, um wieder einen Sixpack zu haben. Also ich glaube, ich kann doch nicht die Einzige sein, oder?", betont Jenny.

Im neuen Jahr möchte sie dann aber "wieder fitter werden", erklärt sie. Trotzdem bereue sie nichts, stellt sie zum Ende hin noch einmal klar.