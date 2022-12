Jenny Frankhauser: Baby Nr. 2! "In genau 8 Monaten"

Auf Instagram lässt Jenny Frankhauser ihre Fans beinahe täglich an ihrem Leben als Neu-Mama teilhaben. In einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story ließ sie nun neue Details zu der weiteren Familienplanung mit ihrem Partner Steffen König durchsickern. Ein Nutzer wollte fragte sie neugierig, wann denn Baby Nummer 2 komme, woraufhin Jenny bereits ein genaues Datum nannte: "In genau 8 Monaten" ließ sie mit einem Schwangerschafts-Emoji verlauten. Doch schnell wird klar, dass sich die 30-Jährige dabei nur einen kleinen Scherz erlaubt hat. Sie klärt auf: "Spaß! Da haben wir noch Zeit!".

Damit müssen sich Fans wohl weiterhin erstmal mit süßem Baby-Content von Söhnchen Damian begnügen.

Womit ihr Freund Steffen am Anfang ihrer Beziehung für Furore sorgte, erfährst du im Video: