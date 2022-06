Jenny Frankhauser: Große Sorge um die schwangere Influencerin

Jenny hatte Corona

Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan wissen, warum Jenny sich jeden Tag testet. "Das regelmäßige Testen, vor allem bevor ich zu meiner Oma fahre, ist komplett unabhängig davon, ob ich geimpft bin oder nicht. Ich bin aber selbstverständlich geimpft", erklärt die werdende Mama. "Ich bin so froh, dass ich ein leichter Hypochonder und mich so oft teste, denn irgendwann war der Test leider positiv. Hatte so Angst davor! Und das auch noch in der Schwangerschaft."

Ihren Fans habe sie damals nicht davon erzählen wollen, da sie so große Angst vor den Reaktionen hatte. "Wollte nichts hören und einfach dann ein paar Tage offline", verrät sie. Zum Glück hatte sie nur ganz leichte Symptome. "Meinem Kind hat es auch nicht geschadet", freut sie sich. "Das war für mich das Wichtigste."

