Jenny Frankhauser: Hurra, Baby Nr. 2!

Sie hat so lange darauf gewartet, jetzt hält sie ihr größtes Glück endlich in den Armen. Vor wenigen Wochen ist Jenny Frankhauser zum ersten Mal Mama geworden. Seit dem schwebt sie auf Wolke Sieben. Obwohl die Zeit nach der Geburt nicht immer einfach war. So verriet sie im Interview mit InTouch Online im Rahmen ihre Doku "Jenny & Steffen im Babyglück" (ab 9. November 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr auf TLC und discovery+): "Ich habe nur geweint und mir ständig Vorwürfe gemacht. Mir ging es eine Zeit lang echt schlecht und ich wusste nicht mal warum. Ich denke, dass das leider mit dem Stillen nicht geklappt hat, hat das das Ganze nochmal verschlimmert."

Trotzdem würde sie ihren Schatz nie wieder hergeben. Im Gegenteil! Sie wünscht sich sogar noch mehr Nachwuchs!