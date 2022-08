Jenny Frankhauser: "Ich komme echt an meine Grenzen"

Jenny ist am Ende ihrer Kräfte

"Ich muss es jetzt einfach mal zugeben: Ich kann nicht mehr! Diese Hitze raubt mir meinen letzten Nerv. Ich habe Hitzewallungen, habe das Gefühl umzukippen, schwitze wie noch nie in meinem Leben", klagt Jenny in ihrer Instagram-Story. "Alles ist anstrengend und bald nicht mehr machbar. Ich komme echt so an meine Grenzen. Das hätte ich nie gedacht."

Momentan fühle Jenny sich von Tag zu Tag immer unwohler. Auch ihre Klamotten passen ihr mittlerweile kaum noch. "Am liebsten wäre ich den ganzen Tag nackt", verrät sie lachend. "Nur so halte ich diese Hitze aus." Na, da sagt Freund Steffen bestimmt nicht nein...