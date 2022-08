Jenny Frankhauser: Schreckliche Schmerzen! Sie ist am Ende ihrer Kräfte

Jenny hat starke Schmerzen

"Ich hatte die grauenvollste Nacht meines Lebens. Habe nicht mal eine Stunde am Stück geschlafen. Das geht jetzt schon ein paar Tage so. Wird immer schlimmer. Und ich bin soooo müde", klagt Jenny in ihrer Instagram-Story. "Zuerst konnte ich nicht einschlafen, weil die Schmerzen in meinen Füßen so extrem sind mittlerweile, dass die sogar schon taub sind. Und ich bin durch das Lipödem eigentlich viel gewohnt." Mittlerweile habe sie sogar die Befürchtung, dass sie Thrombose haben könnte!

Sie schlafe nicht nur mit Schmerzen ein, sondern wache auch mit Schmerzen wieder auf. Auch ihre stündlichen Klo-Gänge und die aktuelle Hitze tragen nicht sonderlich zu einem erholsamen Schlaf bei. "Um 4 Uhr hat dann der Wecker von Steffen geklingelt und ab da war es dann ganz vorbei mit schlafen", so die 29-Jährige.

Besonders bitter: Heute steht für Jenny ein Musikvideo-Dreh an! "Mein ganzes Gesicht ist so angeschwollen, sehe aus wie ein Monster und bin so müde, dass ich mich krank oder besoffen fühle", meckert sie. Auweia...

