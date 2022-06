Jenny Frankhauser: "Immer, wenn ich alleine bin, weine ich!"

Jenny weint oft

Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan wissen, warum Jenny so oft traurige Lieder singt. "Ich liebe es, voller Gefühl zu singen. Meistens denke ich bei traurigen Liedern aber irgendwie an meinen Papa, Opa und an meinen Engel Priscilla", erklärt die Influencerin, die sich vor einiger Zeit von ihrer geliebten Hündin verabschieden musste.

"Immer, wenn ich alleine bin, weine ich, vermisse ich so sehr. Erst gestern Nacht wieder. Da habe ich an Priscilla gedacht und daran, wie viel ich schon verloren habe im Leben und dass dieser Schmerz nie vergehen wird", klagt sie. In solchen Momenten versuche sie jedoch trotzdem, sich zusammenzureißen. "Möchte ja auch nicht, dass Damian das spürt, wie es mir geht. Wenn ich traurige Lieder singe, kann ich es manchmal ein bisschen 'kontrollierter' rauslassen, ohne zusammenzubrechen."

Frisuren-Fail! So hat Jenny Frankhauser sich das nun wirklich nicht vorgestellt: