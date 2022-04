Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser: Schwestern-Drama in der Schwangerschaft

Tatsächlich herrscht auf ihrem Instagram-Profil gerade Flaute. Das letzte Bild postete sie einen Tag, nachdem Jenny Frankhauser ihre Schwangerschaft verkündet hatte. Zufall? Vieles spricht dafür, dass Daniela Katzenberger das Babyglück ihrer Schwester als Stich ins Herz empfindet...

"Die Schwangerschaft war schon etwas länger geplant und es ist ein absolutes Wunschkind. Wir sind beide so überglücklich, dass es jetzt geklappt hat und freuen uns auf unser Wunder", schwärmt Jenny. Worte, die Dani das Herz zerreißen müssen! Jahrelang versuchte sie, wieder schwanger zu werden – vergebens. "Ich wurde nicht wirklich depressiv, aber ich habe anfangs mir selbst die Schuld gegeben. Als wäre es mein Versagen, weil es beim ersten Mal ja auch geklappt hat", so Daniela. Damals hat Sophia ihre Mama aus dem Tief geholt – und auch jetzt wird sie ihr wieder Kraft geben. Daniela weiß: "Letztendlich darf man sich nicht immer fragen, was man nicht hat, sondern sollte sich auf das konzentrieren, was einem gelungen ist."

Hoffentlich steht die fragile Schwestern-Beziehung der beiden jetzt nicht schon wieder auf der Kippe...