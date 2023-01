Jenny Frankhauser: Radikaler Schlussstrich! Sie kann es nicht mehr ertragen

Jenny zieht einen Schlussstrich

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, wie Jenny mit Hate umgeht. "Na, ich blockiere die Profile", gesteht sie lachend. Diese Menschen seien ihrer Meinung nach einfach nur unzufrieden. "Ein glücklicher Mensch würde niemals seine kostbare Zeit dafür nutzen, andere im Internet zu beleidigen", ist sie sich sicher.

"Ich blockiere diese Menschen, denn ich will weder, dass sie etwas von mir sehen können, noch, dass ich was von denen sehe. Einmal etwas Dummes geschrieben und zack, weg aus meinem Leben", so Jenny. Eine praktische Lösung, um den Hate spürbar zu reduzieren!