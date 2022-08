Sylvana Wollny & Florian Köster: Schlimme Krise? Hochzeit auf unbestimmte Zeit verschoben!

Sylvana hätte liebend gerne noch in diesem Jahr geheiratet. Genauer gesagt am 17. September 2022. Denn das wäre genau ein Jahr nach dem Antrag. Doch daraus wird nichts. "Als ich den Antrag bekommen habe, habe ich mich noch in der selben Nacht hingesetzt und mit der Gästeliste angefangen. Da hätte ich am liebsten am nächsten Tag geheiratet. [...] Wir hätten sogar gerne an dem Verlobungstag nur ein Jahr später geheiratet, weil dieser Tag sogar auf einen Samstag gefallen wäre", so Sylvana in der neusten Folge "Die Wollnys".

Aber wieso tun sie es dann nicht?

Schuld daran sind andere Festlichkeiten. So wurde in diesem Jahr bereits die kleine Anastasia getauft und Celina feierte ihre erste Kommunion. "Die Hochzeit verschieben wir erstmal auf unbestimmte Zeit", bestätigt Sylvana Wollny weiter.