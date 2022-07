Jenny Frankhauser: Völlig am Ende! Die Angst hat sie fest im Griff

Jenny hat große Angst

Während einer Instagram-Fragerunde rät ein Fan Jenny dazu, mal einen Gang zurückzuschalten. "Jaaa, ich weiß. Habe auch richtig Angst vor den nächsten Tagen. Die Hitze wird richtig hart und das sage ich als Sonnenanbeterin", antwortet Jenny. "Ich weiß, dass ich mich nicht so stressen sollte und mein Körper zeigt mir das auch ganz deutlich."

Eigentlich wolle die Influencerin sich nicht beschweren, "aber die aktuelle Situation belastet mich irgendwie". "Ich fühle mich unvorbereitet. Kann das nicht anders erklären. Auf der Baustelle kann ich auch nicht helfen, was mich runterzieht und irgendwie wütend macht, weil ich nicht tatenlos sein möchte. Andererseits will ich mich einfach ausruhen. Habe dann aber ein schlechtes Gewissen und will irgendwie helfen. Ein Teufelskreis", klagt sie.

Besonders bitter: Der große Umzug noch bevor. Und zu der Zeit wird Jenny bereits hochschwanger sein...

