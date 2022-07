Jenny Frankhauser: Überraschung in der 28. Schwangerschaftswoche! Sie kann es selbst kaum glauben

Jenny ist positiv überrascht

Vor wenigen Stunden hat Jenny ein Foto von sich veröffentlicht, auf dem sie ihren nackten Körper mit einer weißen Gardine verdeckt. "Hatte eigentlich überhaupt nicht mit so einem lieben Feedback gerechnet", freut Jenny sich kurze Zeit später in ihrer Instagram-Story. "Ich fühle mich momentan so extrem weiblich und wohl in meiner Haut. Das musste ich ausnutzen, bevor das Selbstkritische wieder zurückkommt. Und hey, bin nur einmal jung."