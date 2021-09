Jenny Frankhauser: Zuckersüße Ehe-Beichte! Alle sollen es wissen

Jenny wünscht sich Kinder

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, was Jennys Ziele für die nächsten 10 Jahre sind. "Oh, wow. 10 Jahre ist eine lange Zeit", antwortet die Influencerin. "Ich möchte in 10 Jahren Mama von mindestens zwei gesunden Kindern sein, ein Haus haben, in dem ich angekommen bin und mich wohlfühle. Und natürlich wünsche ich mir, dass ich in einer glücklichen Ehe sein werde, in der viel gelacht wird. Vor allem aber wünsche ich mir, dass alle, die ich liebe, auch in 10 Jahren noch gesund und glücklich sind."