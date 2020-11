Jenny Lange & Andrej Mangold: Bittere Beichte! Jetzt ist alles anders!

"Auch ich bin ein Mensch mit Ecken und Kanten und auch ich treffe nicht immer die richtigen Entscheidungen. Das hat man spätestens im Sommerhaus der Stars gesehen. Eine Zeit, die mich mental und emotional an und über meine Grenzen gebracht hat" erklärt Jenny nun in ihrem jüngsten Instagram-Post und fügt hinzu: "(...) Als Sportlerin ist aufgeben jedoch keine Option für mich. Und als Emotionsbündel ist es noch schwerer, meine Gefühle zurückzuhalten. Das entschuldigt natürlich nicht, dass ich ausfällig geworden bin. Und genau dafür möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen." Wow! Ehrliche Worte, die tief in das Innere von Jenny blicken lassen. Das so eine Nachricht von ihrer treuen Community somit nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich...