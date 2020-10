Jenny Lange & Andrej Mangold nach vier Wochen Pause: Jetzt verkündet SIE die Jubel-News!

Wie Jenny nun via Instagram berichtet, hat ihre Social Media-Pause nun endlich ein Ende. So verrät sie in ihrer Story: "Oh mein Gott ist das komisch nach ungefähr einem Monat wieder in diese Kamera reinzusprechen! Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll – es ist so viel passiert in den vergangenen Wochen." Jenny ergänzt: "Ich bin zurück und fang' jetzt wieder langsam step by step an, aktiver auf Instagram zu werden." Wow! Was für tolle Neuigkeiten! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Jenny das Comeback nicht all zu schwer fällt...