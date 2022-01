Jenny Lange & Darius Zander: Zuckersüße Nachricht! Jetzt besteht kein Zweifel mehr

Darius schwärmt von Jenny

Auf ihrem Insta-Account postet Jenny nun ein hübsches Foto von sich. Wie üblich gibt es dazu auch noch ein paar tiefgründige Zeilen. "Wenn wir mit etwas Neuem starten, gibt uns der Körper manchmal Signale, die uns versuchen zu sagen 'irgendwie doch nicht so leicht, wie ich dachte'.Und manchmal geben wir diesem Gefühl nach und lassen es dann doch sein bzw. entscheiden uns, für den gewohnten 'leichten' Weg", schreibt die Ex-"Bachelor"-Kandidatin und fordert ihre Follower dazu auf, an den Herausforderungen des Lebens zu wachsen. "Und je öfter du dich ihnen stellst, desto leichter wird es für dich, sie zu meistern", ist sie sich sicher.

Bei diesen Zeilen kann auch Darius nicht widerstehen, einen Kommentar zu hinterlassen. "Wunderschöner Text. Ich glaub an dich und bin sooooo stolz auf dich in so, so so vielen Bereichen. Eine eigenständige, selbstbewusste und einfach tolle Frau", schwärmt der Musiker begeistert. Spätestens jetzt besteht kein Zweifel mehr: Die beiden sind immer noch so verknallt, wie am ersten Tag!