Jens Hilbert packt aus: Beleidigungen und Tränen – So heftig war das TV-Drama bei "Kampf der Realitystars"

Einige Jahre lang war es ruhig um den einstigen "Promi Big Brother"-Sieger – doch nun ist Jens zurück. In einem Interview mit der BILD erzählt der 47-Jährige, wie belastend die Dreharbeiten in Thailand für ihn waren: "Das war Psychoterror im Schleudergang! Das habe ich so noch nicht erlebt." Doch was genau ist passiert? Laut Jens sei der Umgangston in der Sala völlig entgleist. "Dreckige Schlampe", "Missgeburt", "Schleimer" – all das musste sich der Reality-Star anhören. Für jemanden wie ihn, der sich in der Vergangenheit immer wieder gegen Diskriminierung stark gemacht hat, ein Schlag ins Gesicht.