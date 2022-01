Jeremy Pascal Wollny: Damit hat niemand gerechnet!

Via "Instagram" wendet sich Jeremy Pascal Wollny jetzt mit einer ganz besonderen Botschaft an seine Community! So teilt er ein Foto von sich und seiner Freundin, mit dem er seiner Angebeteten gleichzeitig ein zuckersüßes Liebesgeständnis macht. Jeremy Pascal kommentiert: "Die Liebe meines Lebens". Wow! Das so eine Nachricht von seinen treuen Anhängern nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich. So heißt es unter dem Liebesschnappschuss: "Tolles Paar!", "Süß ihr Zwei" sowie "Alles Gute für euch". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Ob Jeremy seine Anhänger in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Bildern dieser Art überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...