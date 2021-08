Jeremy-Pascal Wollny: Diese Worte tun einfach nur weh

Bereits vor über einem Jahr postete Jeremy-Pascal Wollny das letzte Foto bei "Instagram". Dennoch richtet sich jetzt ein Follower mit einem bitterbösen Vorwurf an den Wollny-Spross! Unter das Bild, welches Jeremy-Pascal mit seiner süßen Tochter schreibt, wettert der vermeintliche Fan: "Hoffentlich wird sie dich genauso verraten, wie du deine eigene Mutter!" Harte Worte, die an Jeremy-Pascal definitiv nicht spurlos vorüber gehen. Doch zum Glück kann er sich auf die Unterstützung seiner treuen Anhänger verlassen. So verteidigen sie den Wollny-Sohn unter dem bösartigen Kommentar mit eindeutigen Worten: "Du weißt nicht mal, was passiert ist" sowie" Du bist echt Panne!" Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Jeremy-Pascal sich die schlimme Nachricht nicht all zu sehr zu Herzen nimmt. Widersacher gibt es schließlich immer...