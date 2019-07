Jeremy Pascal Wollny: Juhu, Baby Nr. 2!

Erst vor wenigen Monaten sind Jeremy Pascal Wollny und Sophie Eltern einer Tochter geworden. Jouline-Melodie ist der ganze Stolz des Paares - und sie wird kein Einzelkind bleiben.

Jeremy Pascal Wollny und Sophie: Baby Nr. 2

Sophie hat sich bei den Fragen der Fans gestellt. Und die wollen vor allem eines wissen: Wollen sie und Jeremy Pascal Wollny noch mehr Kinder. Die Antwort ist eindeutig! "Ja, nur nicht sofort", schreibt die junge Mama.

Jouline-Melodie wird also auf keinen Fall ein Einzelkind bleiben, sondern bekommt in der Zukunft noch einen Spielgefährten. Doch auch der wird eine Person wohl nie kennenlernen: Oma !

Jeremy Pascal und Silvia Wollny sind zerstritten

Jeremy Pascal Wollny hat schon seit einiger Zeit keinen Kontakt mehr zu seiner Mutter. Die beiden sind extrem zerstritten und lassen kein gutes Haar aneinander. "An Mein Kind wird sie NIEMALS dran kommen, geschweige denn kennenlernen oder sonst was! Glaubt mir NIEMALS! Dafür ist diese Frau einfach zu falsch", schimpfte der 22-Jährige erst im März bei Instagram.

Silvia nimmt mittlerweile nicht mal mehr den Namen ihres Sohne in den Mund. "Ich erwähne diese Namen auch gar nicht mehr, weil die aus meinem Leben gestrichen sind und so soll es auch bleiben. Ich glaube, das ist nicht nur bei mir so – das ist beim Rest der Familie auch so", sagt sie. Eine Versöhnung scheint diesem Fall wohl ausgeschlossen.