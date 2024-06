Jermaine über seinen GNTM-Sieg: "Einfach krass"

Im Anschluss an das große "Germany's Next Topmodel"-Finale folgte eine kurze Pressekonferenz, in der Jermaine über seinen Sieg sprach und auch schon bekannt gab, was nun in den nächsten Wochen bei ihm ansteht.

"Ich hab’s immer noch nicht realisiert", erklärte Jermaine. Er hätte kurz vor der Entscheidung nur da gestanden und innerlich einen Zusammenbruch erlitten: "Ich dachte nur 'werde ich es, werde ich es nicht' und dann bin ich es geworden." Anschließend hätte er nichts gefühlt, die Situation wäre "einfach krass" gewesen: "Ich habe es immer noch nicht realisiert. Ich glaube, ich brauche jetzt eine Woche, um es alles aufzuarbeiten."

In den nächsten Tagen würde für Jermaine allerdings noch einiges anstehen. "Ich bin jetzt erst nach Berlin gezogen vor zwei Wochen und es ist noch nichts angekommen, das kommt alles Samstag an", enthüllte der 18-Jährige. Er müsse erst einmal alles aufbauen und würde sich dann Zeit dafür nehmen zu realisieren, was passiert ist: "Danach mache ich dann weiter mit Shootings." Nach dem Trubel der letzten Monate würde Jermaine einfach eine Woche für sich brauchen, um abzuschalten und sich richtig von GNTM erholen zu können: "Die Proben waren anstrengend, das Finale war anstrengend. Es hat aber natürlich auch Spaß gemacht."

Das sind Heidi Klums drei goldene Styling-Regeln: