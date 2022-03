Jessica Haller: OP-Drama! Ihre Nerven liegen blank

Jessica Haller teilt intime Informationen mit ihren Followern. Noch vor ein paar Tagen zog die Instagramerin samt Familie auf der Urlaubsinsel Ibiza in ein neues Haus. Nun wenige Tage später offenbarte sie ihren Followern, dass sie sich in Düsseldorf aufhält. Doch nicht etwa auf Heimaturlaub, sondern um sich einer Operation zu unterziehen. Denn wie die Ex-Bachelorette nun verriet, sind die Brustimplantate, die sie sich vor ein paar Jahren einsetzen ließ, krebserregend! "Meine OP war überfällig. Ich hatte Allergan-Implantate, weshalb mein Arzt mir dazu riet, sie auszutauschen. Sie sind krebserregend und schon eine Weile komplett vom Markt genommen worden", gestand Haller ihrer Community auf Instagram. Was für ein Schock für die frisch gebackene Mutter, denn Jessica selbst machte diese Entdeckung nicht, sondern eine gute Freundin machte sie darauf aufmerksam!

Jessica sah dringenden Handlungsbedarf und legte sich nun erneut unters Messer, um die Implantate austauschen zu lassen. Leider ging bei der ersten Operation etwas schief und die Influencerin musste eine zweite Operation über sich ergehen lassen. Ganz schön krasse Strapazen für die Mama von Hailey...