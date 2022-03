Marc Terenzi & Jenny Elvers: Die ganze Wahrheit über ihre Beziehung

Paul Elvers

Jenny Elvers Sohn verkauft heute Luxus-Immobilien

Gegen Jenny Elvers Sohn kommt einfach kein Kerl an. So ist die Blondine nach wie vor Single. Mittlerweile ist Paul Elvers jedoch ebenfalls volljährig und wird flügge! Ganz ohne die Hilfe seiner berühmten Eltern, macht sich der Promi-Spross von TV-Moderatorin Elvers und Ex-Freund Alex Jolig einen Namen in der Immobilien-Branche.