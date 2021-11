Jessica Paszka: Beziehungs-Beichte! "Das wünsche ich niemandem"

Toxische Beziehungen sind laut Stefanie Stahl besonders geprägt durch "wahnsinnige Versprechen in die Zukunft, alles ist Wahnsinn und dann dieses krasse Ausbremsen und wirklich dann auch mit Demütigung, Beleidigung, Manipulation...". Genau so, wie es Jessica Paszka in ihrer Beziehung ergangen ist. Ihr Partner, deren Namen sie nicht nennen will, machte ihr das Leben zur Hölle, obwohl sie am Anfang dachte er wäre der Mann ihres Lebens. Besonders in ihrer "Let's Dance"-Zeit spürte sie den Argwohn ihre Partners und ließ sich von ihm klein machen: "Ich hatte Angst zu verlieren, den Partner zu verlieren, weil er mir so einen Stress gemacht hat. Ich war so leer, ich war gar nicht wirklich anwesend ehrlicherweise. Menschen, die mich kannten und Menschen, die mich kennen wussten, bei 'Let's Dance' - das war nicht ich!". Ihr Selbstbewusstsein war im Keller. Emotional gesteht sie: