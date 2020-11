Jill Biden: Von der jungen Lehrerin zur First Lady der USA

Am Ende entschied sich der US-Wahlkrimi nach vier langen Tagen des Wartens im Swing State Pennsylvania. Ausgerechnet dem Schlüsselstaat in dem Jill Biden, die zukünftige First Lady von Amerika, aufwuchs. Selbst bezeichnet sich die bodenständige Ehefrau des zukünftigen US-Präsidenten bis heute als waschechtes „Philly Girl“. Als älteste von fünf Töchtern eines Bankiers und einer Hausfrau, stand Jill Biden früh auf eigenen Beinen. Sie studierte Englisch, arbeitete an einem Community College und promovierte schließlich in Pädagogik. Ihrer jungen Vorgängerin im Weißen Haus hat die 69-jährige First Lady einiges voraus. Sie besitzt nämlich nicht nur Köpfchen, sondern auch einen Doktortitel in Erziehungswissenschaften.