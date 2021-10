Jimi Blue Ochsenknecht: Ärger nach der Geburt von Snow! Mama Natascha teilt aus

Natascha verteidigt Jimi

In ihrer Instagram-Story nimmt Natascha ihren Sohn nun in Schutz. "Ja, er ist in Rom zum Arbeiten", bestätigt sie. "Babys kommen auch mal früher oder später zur Welt. Deshalb muss man doch trotzdem seine Termine wahrnehmen."

An der Reise des 29-Jährigen hat sie nichts auszusetzen. "Das hat was mit Zuverlässigkeit im Job zu tun", stellt sie unmissverständlich klar. "Das Baby ist auf der Welt, wo ist das Problem? Dürfen Männer nach einer Geburt nicht mehr arbeiten und müssen 24 Stunden daneben sitzen? Das Wochenbett ist für die Mutter und nicht für den Vater, oder?" Auweia...

