Jimi Blue Ochsenknecht: Beef mit Yeliz' Ex!

In seiner Instagram-Story teilt der ehemalige "Make Love, Fake Love"-Kandidat nun gegen den Vater von Yeliz' Tochter aus und wirft ihm vor, sich nicht genug um sein Kind zu kümmern: "Ihr seid wirklich das Lächerlichste, was ich jemals gesehen habe. Ich habe eigentlich nur eine Frage an euch, eigentlich nur eine – wer hat euch eigentlich ins Gehirn geschissen?", schießt Jannik gegen Jimi und seine neue Freundin Laura Marie Geissler. Weiter stellt er klar, dass er ab jetzt von ihm erwarte, sich an jedem Geburtstag seiner Tochter zu melden oder ihr ein Geschenk zu schicken.

Ob Jimi diese Drohungen erreichen? Das bleibt abzuwarten...

Auch interessant:

Seht im Video die ersten Bilder von Jimi Blue Ochsenknecht und seiner neuen Freundin Laura: