Yeliz Koc: Sie spricht über die zweite Schwangerschaft!

Yeliz Koc ist aktuell glücklich vergeben: In der RTL+-Show "Make Love, Fake Love" lernte die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht Jannik Kontalis kennen und lieben. Nachdem es kurze Zeit später kriselte, fanden Yeliz und Jannik schnell wieder zueinander. Ihre Liebe ist mittlerweile scheinbar schon so gefestigt, dass sie sich ein zweites Kind mit dem 26-Jährigen vorstellen könne! Auch dieser scheint nichts gegen gemeinsamen Nachwuchs zu haben: Auf die Frage, ob er und Yeliz ein Geschwisterchen für Yeliz' und Jimi Blues Tochter Snow bekommen wollen würden, antwortete Jannik mit: "Ich würde direkt."

Nach einem Bild in Yeliz' Instagram-Story werden ihre Fans nun hellhörig: Ist es etwa schon soweit?