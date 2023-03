Jimi Blue Ochsenknecht: Blitz-Verlobung mit seiner Laura

Hinter Jimi Blue liegen ganz schön turbulente Zeiten! Nach einem öffentlichen Rosenkriegt mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc scheint der Sohn von Natascha Ochsenknecht in seiner Laura eine neue Frau fürs Leben gefunden zu haben. Egal wo die beiden zusammen erscheinen: Jimi und Laura sind einfach unzertrennlich! Doch haben die beiden ihre Liebe nun mit einer Verlobung gekrönt?

Via "Instagram" tauchte jedenfalls erst kürzlich ein Bild auf, auf dem Laura einen ordentlichen Klunker in die Kamera hielt. Doch damit nicht genug! Wie "Bild" erfahren haben will, soll sogar in der Reality-Serie "Diese Ochsenknechts" (Sky) am Ende von Folge 5 die Verlobung der beiden zum Thema werden. Uh la la! Ob Jimi mit seiner Laura wohl endlich das große Glück finden wird? Wir können definitiv gespannt sein?

