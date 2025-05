Jimi Blue Ochsenknecht: Endstation Trash! Er sucht im TV nach der großen Liebe

Kein Wunder, dass Jimi nach einem neuen Standbein sucht – und nun im TV-Paradies auf Tuchfühlung geht: Im Reality-Format "Are You The One?" suchen Singles ihr "Perfect Match", das vorher per Fragebogen ermittelt wurde. Findet die Gruppe sämtliche festgelegten Paarungen, winken 200.000 Euro für alle. "Ich bin bereit, mich zu verlieben", säuselt Jimi im Vorab-Interview, aber viele Fans der Sendung vermuten eher: Er ist bereit, die Gage zu kassieren und im Anschluss durch weitere Trash-Sendungen zu tingeln. So rein karrieretechnisch ist das zwar ein ziemlicher Rückschritt für den einstigen Kinderstar. Aber immer noch besser, als faul auf der Couch herumzuhocken ...