Jimi Blue Ochsenknecht: Fake-Gefühle fürs Fernsehen

Seit der Trennung 2021 herrschte Eiszeit zwischen Jimi Blue (33) und Yeliz Koc (31). Doch plötzlich scheint sich das Blatt zu wenden! Nachdem der Promi-Sohn wegen einer unbezahlten Hotelrechnung in Untersuchungshaft genommen wurde, tauchte seine Ex auf und beglich großzügig die Schulden. Und Jimi? Der fand rührende Worte auf Instagram: "Danke, dass du mir auch hier wieder eine Chance gegeben hast. Du bist eine absolute Löwin. […] Ich könnte mir keine bessere Mutter für Snow vorstellen. Ich werde immer an eurer Seite sein. Komme, was wolle."