"Forsthaus Rampensau", Staffel 3: Jimi Blue ist raus! Das sollen die Kandidaten sein

Wochenlang wurde gemunkelt, dass Jimi Blue und Yeliz Koc als Team bei der dritten Staffel von "Forsthaus Rampensau" mitmischen würden. Doch der TV-Traum platzte schneller als gedacht: Wegen einer offenen Rechnung von rund 14.000 Euro wurde der 33-Jährige am Hamburger Flughafen festgenommen. Gegen ihn soll sogar ein Haftbefehl vorgelegen – was ihn endgültig aus dem Rennen um die Teilnahme an der Show gekickt haben muss. Bitter für Jimi: Nach öffentlichem Streit mit Yeliz und schwierigen Monaten hätte ihm ein TV-Comeback an ihrer Seite wohl gutgetan. Doch stattdessen hagelt es nun erneut Negativ-Schlagzeilen. Als Ersatz soll Dilara Kruse kommen, die Yeliz 2023 bei "Promi Big Brother" kennenlernte.