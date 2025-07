Es ist kein Geheimnis, dass Jimi Blue Ochsenknecht (33) in den letzten Monaten so manch eine Erfahrung machen musste, auf die er wohl lieber verzichtet hätte. So wurde er im Juni 2025 am Flughafen in Hamburg verhaftet, musste in die Untersuchungshaft und wurde dann sogar nach Österreich ausgeliefert.