Natürlich bekommt auch Georgina anschließend etwas von dem Gespräch mit, in dem über sie gesprochen wurde. Zu viel für die Reality-TV-Queen! Ihren Ärger lässt sie kurz darauf an Raúl aus, der sich im Pool gerade eine Abkühlung gönnt. "Ich habe mich auch viel zurückgehalten. Dankt mir jemand? Nee. Jetzt werde ich hier die ganze Zeit dumm von der Seite angemacht. Wenn ich so ein ignorantes Verhalten mir gegenüber sehe ... ich werde euch heute den ganzen Tag so leiden lassen. Ist mir scheißegal", ruft sie aufgebracht. Dann zeigt sie deutlich in Jimi Blues Richtung: "Es gibt Personen, die meinen, sie müssten nicht mehr mit mir reden!"