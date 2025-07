Jimi Blue Ochsenknecht irritiert mit Statement aus dem Knast: "Ich bin ein Vorbild"

Die Situation bleibt angespannt. Eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg erklärte, dass der Auslieferungshaftbefehl in Kraft sei. Das bedeute aber nicht, dass Jimi sofort nach Österreich gebracht werde. "Es kann noch drei bis vier Wochen dauern, bis die Entscheidung vorliegt", so die Behörde. So lange bleibt er in Hamburg in Auslieferungshaft.