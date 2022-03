Jimi Blue Ochsenknecht: Neue Freundin nach dem Rosenkrieg?

In Jimi Blue Ochsenknechts Leben ging es in letzter Zeit ganz schön turbulent zu. Kurz vor der Geburt der gemeinsamen Tochter trennte er sich von Yeliz Koc. Es folgte eine öffentliche Schlammschlacht. Immer wieder schoss die Influencerin gegen ihn und seine Familie. In der neuen Serie "Diese Ochsenknechts" kommt die ganze Wahrheit ans Licht...

Auch interessant: