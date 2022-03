Natascha Ochsenknecht: Knallharte Abrechnung mit Yeliz Koc! Hat sie alle belogen?

In diesem Leben werden Yeliz Koc und die Ochsenknechts wohl keine Freunde mehr. Seit Jimi Blue Ochsenknecht sich von der dunkelhaarigen Schönheit getrennt hat, fliegen immer wieder die Fetzen. Die Influencerin kann es nicht lassen, Seitenhiebe zu verteilen. Und auch Jimis Familie nimmt mittlerweile kein Blatt mehr vor den Mund. In der zweiten Folge von "Diese Ochsenknechts" thematisiert Natascha Ochsenknecht die schmutzige Trennung und lässt kein gutes Haar an Yeliz...